'Tutelare la costa Fvg senza strumentalizzazioni'

“Il Fvg, con i suoi 130 km di costa, rappresenta un patrimonio culturale da salvaguardare e tutelare. Di fronte alla direttiva Bolkestein non c’è altra soluzione se non quella di rimboccarsi le maniche senza strumentalizzazioni e senza inseguire chimere impossibili. Non si possono abbandonare gli imprenditori delle nostre spiagge che tanto hanno investito e rappresentano lo stile italiano nell’accoglienza turistica. Il buon lavoro e la proposta della Lega al governo puntano a tutelare quegli imprenditori che hanno investito ed hanno contribuito a migliorare l’accoglienza turistica, riconoscendone il valore economico e la professionalità. Le regioni avranno un ruolo importante per valorizzare ognuno le proprie particolarità territoriali”. Lo dichiara la deputata della Lega Aurelia Bubisutti.