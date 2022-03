'Ucraina, il no alle armi è abbandonare i più deboli'

“Il desiderio di pace è nobile ma non basta dire ‘fermiamo la guerra’ perché le armate di Putin smettano di bombardare donne e bambini. Dire no alle armi ai difensori dell’Ucraina significa abbandonare i più deboli. Tentiamo in tutti modi di mantenere aperti i canali di dialogo, ma sanzioni e aiuti alla difesa non sono alternative alla ricerca di una mediazione, ma ne sono in questo contesto parte integrante. Le sofferenze e le sopraffazioni sono enormi. Lo dobbiamo ai morti e a chi è costretto a fuggire. Non esiste alternativa di fronte a questo massacro”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) a fronte delle posizioni che si oppongono alla decisione del Governo di fornire all’Ucraina armamenti difensivi.