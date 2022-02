'Ucraina, Putin gioca con le vite umane'

"Putin gioca con milioni di vite umane, si fermi subito prima che accada il peggio. Il riconoscimento del Donbass e le considerazioni sull'indipendenza dell'Ucraina configurano un atteggiamento gravissimo, che obbliga a una fermissima posizione degli alleati. C'è da essere molto preoccupati per le conseguenze che potremo risentire in Italia e in Europa, ma anche per il popolo russo il balia di assurde ambizioni imperialistiche". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo le dichiarazioni del premier russo Vladimir Putin sul Donbass.