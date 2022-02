'Ucraina, sindaci della Lega pronti ad aiutare i profughi'

"Anche i Sindaci della Lega Fvg hanno accolto l’appello e danno la loro piena e immediata disponibilità per fare tutto quanto possibile per aiutare, e dove ci sono le strutture anche per accogliere, le famiglie di profughi in fuga dall'Ucraina. Non solo, i nostri sindaci sono pronti ad attivare servizi di solidarieta' e di aiuto per coordinare, con volontari e associazioni, raccolte di medicinali, viveri, vestiario, tutto quanto possa aiutare la popolazione ucraina" dichiara Marco Dreosto, europarlamentare e coordinatore regionale Lega.