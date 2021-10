Domenica 10 ottobre, alle 11, in occasione del tradizionale mercatino “Robis di une Volte”, si svolgerà un incontro dibattito sulle principali tematiche che interessano il quartiere udinese.

Il titolo del dibattito sarà 'Udine Est – Di Giusto: presente e futuro'. All’incontro, che si svolgerà nella parte esterna del bar Metropoli, prenderanno parte come relatori Stefano Salmè (consigliere di quartiere e già presidente del Consiglio di quartiere “Udine Est-Di Giusto”), Paolo Pizzocaro (consigliere comunale per il centrodestra - gruppo misto) e Alessandro Venanzi (capogruppo Pd in consiglio comunale). Al convegno non sarà presente, come inizialmente indicato, Mario Raggi, in seguito alle sue dimissioni da Presidente della Net.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista e sociologo Marco Orioles.