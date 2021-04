'Udine, fare chiarezza sul futuro della Casa delle Associazioni'

"L'accorato appello delle realtà operanti all'interno della Casa delle Associazioni di Sant'Osvaldo non può rimanere inascoltato. Inaccettabile che nessuno della Giunta abbia ritenuto di rispondere ai numerosi contatti formali". Lo afferma Eleonora Meloni, Consigliera comunale di Udine e già delegata per i quartieri Sant'Osvaldo, San Paolo e San Rocco nell'apprendere della lettera/appello del mondo associativo.

"Informata della prossima chiusura della Casa delle Associazioni, ho voluto indirizzare un'interrogazione per chiedere notizie certe. Innanzitutto, per capire quali urgenti azioni il Sindaco e la Giunta vorranno intraprendere per salvaguardare la presenza e le attività sul nostro territorio comunale da parte del locale Circolo Culturale, dell'Ana, dei Donatori di Sangue e del gruppo degli Orti Urbani".

"Inoltre - prosegue la consigliera Dem - ho chiesto di conoscere le motivazioni per cui, proprio in un momento di emergenza pandemica, il Comune abbia ritenuto di modificare l'accordo con le associazioni che operano all'interno della struttura".

"L'emergenza pandemica sta mettendo a dura prova le nostre famiglie, le imprese e anche il mondo associativo e del terzo settore. Realtà come queste sono fondamentali perchè promuovono la socialità, contribuiscono a diffondere la nostra storia e cultura, affiancandosi alle attività che un'amministrazione pubblica da sola non potrebbe mai realizzare".

"Dobbiamo tutelare e salvaguardare le nostre associazioni e per questo motivo auspico che il Sindaco Fontanini definisca a stretto giro azioni concrete per scongiurare la chiusura della Casa delle Associazioni", conclude Meloni.