'Udine, gaffe di Fontanini su Nardella'

“Il sindaco Nardella ha attuato le ricette che anche il Pd di Udine ha proposto per migliorare la raccolta della differenziata in città. Perciò stavolta ci piace la gaffe del sindaco Fontanini che si congratula con il suo collega democratico di Firenze: magari alle congratulazioni seguissero le azioni”. E’ il commento del capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi, alle congratulazioni rivolte dal sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini all’omologo fiorentino Dario Nardella, per aver “adottato il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta”.

“Il sindaco Fontanini non sa o non vuol sapere – osserva Venanzi - che tutto il centro storico di Firenze sarà interessato da cassonetti intelligenti e cassonetti interrati: proprio quello che noi proponiamo da due anni. Potrei ricordare un ordine del giorno del dicembre 2019, di cui ero primo firmatario, votato all'unanimità dal Consiglio comunale. In questo modo si garantiscono maggiore efficienza, minori costi e maggior decoro".

Per il capogruppo Pd “questo episodio rivela una volta di più la superficialità e la stanchezza con cui Fontanini sta amministrando Udine, come se la nostra città fosse uno sperduto borgo dei tempi andati”.