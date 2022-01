'Udine investe sui lavori pubblici'

“Nuovi contributi in denaro da parte del Governo, questa volta dal Ministero dell’Interno, sono in arrivo a Udine”. Lo ha annunciato il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. “Si tratta - ha spiegato il Primo Cittadino - di 345mila euro divisi due tranche, una da 230mila euro e una da 115mila euro, che il Comune di Udine dovrà destinare a investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e, più in generale, dell’arredo urbano di propria competenza. Il primo contributo andrà a coprire interventi che dovranno iniziare entro l’anno, mentre il successivo entro il 2023 e possono riguardare rispettivamente uno o più interventi”.

“Ma al di là dei numeri, quello che risulta evidente è che il Governo non considera, come certi esponenti della minoranza, la manutenzione delle strade e dei marciapiedi come un impegno marginale, di cui i Comuni non hanno bisogno. Al contrario, lo stanziamento complessivo di 300 milioni dimostra come l’Esecutivo sia perfettamente consapevole dell’importanza che questi interventi hanno non solo dal punto di vista del decoro e della sicurezza ma anche della capacità di disincentivare comportamenti socialmente disfunzionali. Una città ordinata e curata diventa infatti terreno inospitale per chi ha intenzione di svolgervi attività illecite o condurvi affari loschi o, semplicemente, per chi non ha intenzione di rispettare le regole”, conclude Fontanini.