'Udine, mantenere salda l'unità del fronte progressista'

Articolo Uno, coordinamento udinese, "ritiene indispensabile lavorare per mantenere salda la più larga unità del fronte progressista cittadino in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno", si legge in una nota.

"Ogni sforzo che possa aiutare a raggiungere questo scopo è indispensabile e opportuno. Da qui, la convinzione che si debba aiutare la formazione di un ampio schieramento di sensibilità, partiti e forze civiche in grado di offrire alla città una proposta politica e amministrativa capace di sconfiggere la destra dell’attuale Sindaco e dei suoi alleati".

"Tutto deve essere fatto con lo spirito più unitario e largo possibile, mettendo al centro i temi veri della condizione materiale e sociale della cittadinanza e del futuro della stessa città. Partecipazione alla vita comunale, ambiente, lavoro, studio, salute, lotta alle diseguaglianze sono alcuni temi sui quali dispiegare la forza di idee e proposte politiche e amministrative conseguenti".

"È, quindi, indispensabile operare perché si possa individuare tutti assieme una figura in grado di rappresentare questo sforzo programmatico e dare un volto nuova alla vita della città. In caso contrario, resta la strada delle primarie, non certo la rottura di una possibile ampia coalizione, che risulterebbe grave e foriera di nuove sconfitte", conclude Articolo Uno.