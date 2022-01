'Udine, nell'indifferenza muore un'impresa femminile'

"Con la chiusura del bar Savio si scrive la parola ‘fine’ a un capitolo fatto di voglia di investire in città e di riscatto di un luogo che negli anni era stato abbandonato e degradato. Lasciate sole le titolari che con passione e innovazione avevano ridato un posto del cuore una piazza oramai senza più punti di riferimento, muore nell’indifferenza del Comune una bella storia di imprenditoria familiare femminile". Lo rileva la consigliera comunale udinese Eleonora Meloni (Pd), dopo la recente chiusura nel capoluogo friulano del Bar Savio di piazza XX Settembre, di proprietà del Comune di Udine, gestito per 12 anni dalle sorelle Michieli, "colpito dalla pandemia ma anche, come viene riferito, penalizzato dai cambiamenti unilaterali del regolamento comunale".

"Ogni volta che una serranda si abbassa – sottolinea Meloni - scompare un pezzo di storia della nostra città. E fa male pensare che questo si poteva evitare: oltre un anno fa avevo presentato un ordine del giorno che impegnava il Comune ad andare incontro a commercianti ed esercenti locatari di immobili di proprietà comunale maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica, ma è stato bocciato dal centrodestra”.

“La Giunta Fontanini purtroppo si è dimostrata sorda - continua la consigliera dem - agli appelli di aiuto del tessuto commerciale di Udine. Anche quando è stato in suo potere intervenire ha scelto di chiudere al dialogo arrivando al punto di essere concausa della chiusura di un altro pubblico esercizio. Il caso del Bar Savio che abbassa la saracinesca si aggiunge al caso Contarena e a quello del Circolo culturale di Sant’Osvaldo, che ha chiuso la propria sede per la medesima motivazione. E purtroppo la moria dei negozi – conclude - non è cominciata con la pandemia”.