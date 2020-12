'Udine, nessuno stop sulla dismissione dei passaggi a livello'

"I lavori sul passaggio a livello di via Del Bon riguardano la sostituzione del passaggio a livello stesso, oggi a semibarriere, di cui la normativa richiede la trasformazione a 4 barriere", dichiara il senatore della Lega Mario Pittoni, che è anche consigliere comunale a Udine.

"I lavori saranno completati nel giro di qualche mese. Si tratta di un intervento non legato alla dismissione della tratta Udine-Bivio Vat. Va infatti comunque realizzato per migliorare la sicurezza nel periodo in cui la tratta resterà ancora in esercizio. Per i lavori complessivi, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) conferma la realizzazione dell'intervento sugli impianti della stazione di Udine già finanziati con i 50 milioni oggi disponibili, propedeutico allo spostamento di tutti i treni passeggeri a linea di cintura, Nei primi mesi del 2021 RFI disporrà anche dello studio di fattibilità del primo stralcio dei lavori sulla linea di cintura che, una volta finanziati e realizzati, consentiranno lo spostamento di tutti i treni, come da accordi al tavolo ministeriale", conclude Pittoni.