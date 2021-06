'Udine, non esiste un tavolo di coordinamento per Sant'Osvaldo'

“Non esiste alcun tavolo di coordinamento per la valorizzazione del Parco di Sant'Osvaldo: è l’ennesima bugia propinata ai cittadini”. Lo afferma la consigliera comunale Eleonora Meloni (Pd) rendendo noto l'esito di un accesso agli atti presso il Comune di Udine, inteso a verificare l'esistenza di un tavolo di coordinamento tra AsuFc (proprietaria del sito), Comune di Udine, Regione, Cooperative e Associazioni operanti all'interno del parco.

“La Capitale del Friuli non decide più nulla – aggiunge Meloni - sulla sua pianificazione territoriale, nemmeno su un piano da 25 milioni di euro: dalla Giunta della Lega solo schiaffi. Il tanto sbandierato tavolo al quale dovrebbero partecipare l’assessore Barillari e il presidente del Consiglio di quartiere non esiste da nessuna parte. Fontanini o Barillari per lui abbiano il coraggio di andare a dire ai consiglieri di zona che non esiste alcun tavolo”.

Per la consigliera dem “l’istituzione di questo tavolo era stata chiesta con un emendamento del Pd, bocciato proprio dalla maggioranza in Consiglio regionale, e serviva per poter seguire passo passo i lavori di recupero e valorizzazione. Di questo passo la città rischia di lasciare campo libero all’Azienda Sanitaria, senza alcuna possibilità di concertare i progetti che necessariamente debbono integrarsi con il tessuto urbano”.