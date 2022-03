'Udine, piazza San Cristoforo sacrificata tra i cantieri'

Il Comitato di piazza San Cristoforo, a Udine, dice basta. Cittadini e commercianti si sentono 'schiacciati' tra i cantieri e lamentano di non essere stati informati e coivolti dal Comune. "Siamo allibiti di fronte al comportamento che l’Amministrazione comunale sta riservando a cittadini e commercianti che vivono e operano in quest'area del centro. A gennaio - ricordano - via Gemona è stata chiusa al traffico per i lavori a palazzo Antonini/Maseri per un periodo di almeno un anno e questo incide direttamente sulla piazza tenuto conto che le auto non avrebbero più circolato in direzione nord. Abbiamo perciò chiesto un incontro al Comune per valutare la possibilità di una pedonalizzazione parziale della piazza per renderla più vivibile. A distanza di due mesi non abbiamo avuto nessuna risposta", denunciano dal Comitato.

"Nel frattempo, però, prima sono stati tolti tre stalli per permettere il parcheggio alle auto di chi opera nel cantiere (come se non ci fossero ampi parcheggi in piazza I Maggio) e, una settimana fa, è stato recintato tutto il centro della piazza, senza nessuna informazione e senza che sia stato esposto alcun cartello che indichi le finalità dell'operazione. Abbiamo poi scoperto che si tratterebbe dell’area di cantiere per i lavori in piazzetta Marconi, a oltre 150 metri di distanza, e che, dopo una settimana, è ancora totalmente vuota e abbandonata".

"Per non parlare del doppio senso di circolazione istituito in via Palladio, dalla sera alla mattina, senza alcuna informazione, e dei camion di grandi dimensioni che circolano nella strettoia di via Bartolini e via Palladio, per il trasporto di macchinari e detriti da scavo. Una situazione che si protrarrà per mesi con ripercussioni su tutte le attività".

"Lascia allibiti il comportamento dell’Amministrazione comunale, sia per la totale mancanza d'interesse a un confronto preventivo, sia per l’assenza di un minimo di cura nei cantieri che si realizzano in città", denunciano ancora dal Comitato di piazza San Cristoforo.

"Al posto delle 'recinzioni da pollaio' utilizzate per il cantiere di via Gemona, l’amministrazione poteva richiedere l’installazione di pannelli con fotografie dei monumenti o con dipinti di artisti, per valorizzare la zona per i turisti di passaggio. Già a novembre, assieme ai gestori di due importanti hotel di Udine, avevamo inviato all’Amministrazione la proposta per un bus navetta che colleghi la zona nord della città con il centro. Anche in questo caso nessuna risposta. Eppure questa piazza è una delle più attive, ad esempio nella realizzazione delle iniziative nel periodo natalizio, per le quali attendiamo ancora l’erogazione del contributo del Comune... Evidentemente ci sono cittadini e commercianti di serie B che non meritano attenzione!", conclude la nota.