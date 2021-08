'Udine, più attenzione a giovani e anziani e ai quartieri'

Italia Viva Udine, con il consigliere comunale Riccardo Rizza, il coordinatore cittadino Andrea Zini e il coordinatore regionale Sandra Telesca, sollecita “una maggiore incisività sulle tante problematiche che stanno affliggendo la nostra città. In particolare, puntiamo l’accento sulle politiche d’integrazione socio-sanitaria che dovrebbero vedere il Comune maggiormente impegnato sul fronte dei bisogni degli adolescenti e degli anziani”.

“L’Amministrazione comunale deve porsi quale interlocutore propositivo con l’Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale per una maggiore assistenza sul territorio. A questo proposito – ricordano - è già stata avanzata da Zini la proposta dell’infermiere di comunità per il quartiere di Godia-Beivars”.

“Per quanto riguarda in particolare le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, che sono aumentate in modo preoccupante a seguito dell’emergenza Covid, chiediamo che il Comune diventi determinante e promuova l’utilizzo di strumenti innovativi come i Patti educativi territoriali per avviare progettualità che, con le altre istituzioni e il terzo settore, possano creare reti e servizi di supporto psicologico integrati con i medici di famiglia e i pediatri, nell’ottica di prevenzione e promozione della salute delle ragazze e dei ragazzi”.

“Un altro tema che preoccupa i cittadini è la sicurezza e la vivibilità della città in tutti i suoi quartieri. Finora si sono messe in campo azioni poco incisive che denotano la mancanza di una visione complessiva del problema”, continua la nota di Italia Viva. “Non possono bastare solo la repressione e il controllo del territorio, ma serve una visione d’insieme, che comprenda iniziative positive e una maggiore cura delle strade e dei parchi cittadini. Ci sono zone della città dove la sporcizia e la trascuratezza creano un pericoloso effetto moltiplicatore dei comportamenti scorretti e aumentano il degrado in una spirale senza fine”.

“Questo è un obiettivo che richiede uno sforzo importante su molto versanti, che vanno dagli interventi migliorativi della gestione della nettezza urbana alle iniziative che coinvolgono i cittadini e le loro Associazioni. Purtroppo, finora, dobbiamo registrare scarsa capacità progettuale e, a volte, anche carenza di competenze politico amministrative. La preparazione - conclude Italia Viva - è un requisito indispensabile per chi assume ruoli di governo delle città e delle istituzioni in generale”.