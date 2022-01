'Udine, proposte su commercio, Borgo Stazione e carcere'

"Nella seduta del Consiglio comunale convocata per discutere il Bilancio Preventivo, presenterò un ordine del giorno che tenta di proporre risposte concrete rispetto ad alcuni temi caldi che interessano la città di Udine", anticipa la consigliera dem Sara Rosso.

“Molte attività commerciali del centro città e non solo, a seguito dell'inizio della pandemia, hanno registrato un consistente calo delle vendite, dettato dalla contrazione del reddito medio delle famiglie e del relativo potere di acquisto, assieme all'elevata percentuale di consumatori e consumatrici intenzionati/e anche in futuro a mantenere le nuove abitudini d’acquisto (acquisti online) adottate nello stato d'emergenza. Pare, quindi, evidente che sia urgente istituzionalizzare un'attività permanente di coordinamento e segreteria per attribuire nuova linfa alle attività del centro città e non solo, garantendo, quindi, un servizio permanente che possa da una parte interfacciarsi costantemente con l'estero e che dall'altra mantenga una solida regia del territorio per potenziare il commercio in città".

"Allo stesso tempo sarà necessario creare un progetto unitario (declinabile per la Primavera/Estate 2022 e il Natale 2022) che possa coinvolgere tutte le associazioni di categoria (Confcommercio, Udine Idea, Conf Artigianato, ConfEsercenti, Cna,...) nella fase di realizzazione ma soprattutto nella fase di coprogettazione in modo da creare allo stesso tempo un brand di Udine Città del Commercio alternativo all'on line e sensibilizzare i cittadini e le cittadine udinesi sull'importanza di un consumo critico, consapevole e responsabile”.

Per quanto riguarda Borgo Stazione - Quartiere delle Magnolie e l'insicurezza percepita da molti residenti, Rosso propone un triplice intervento. “In primis chiedo di ampliare l'ufficio che attualmente ospita lo sportello della Polizia municipale al fine di ospitare anche un punto d'ascolto per la cittadinanza. In secondo luogo, il quartiere ha bisogno di uno spazio per ospitare riunioni, attività di quartiere e degli educatori e/o delle educatrici di strada che svolgano attività di monitoraggio, prevenzione, assistenza e recupero sociale verso tutte quelle marginalità che vivono in situazioni di degrado ed emarginazione, incontrandole nel loro contesto quotidiano, al fine di individuare il problema e progettare interventi mirati in collaborazione con la rete di assistenza pubblica (in primis con lo sportello della Polizia locale presente sul territorio)”.

"Da pochi giorni tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto la relazione semestrale sulle attività del Garante dei diritti dei detenuti Franco Corleone. Sulla base dei contenuti espressi nel documento propongo di costituire borse lavoro per persone, afferenti al territorio udinese, che abbiano finito di scontare la propria pena, a favorire l'inserimento di questi in alloggi di prima uscita e garantire una corretta formulazione del kit di prima uscita e chiede di a convocare a breve stretto giro una Commissione Politiche Sociali al fine di udire il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive e i/le rappresentanti dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per individuare quali siano le azioni migliori da mettere in campo per accompagnare gli ex detenuti, afferenti al territorio udinese, nel percorso di inserimento nel tessuto sociale. Tutto ciò al fine di prevenire la recidiva, garantire una reale autonomia delle persone giunte a fine pena e attivare dei percorsi di integrazione lavorativa", continua Rosso.

In ultimo, “nelle scorse settimane ho ricevuto numerose segnalazioni di lunghe attese telefoniche da parte di molti utenti e molte utenti che hanno tentato di contattare i servizi del Comune di Udine, per questo motivo oggi chiediamo al Sindaco e la Giunta di creare un numero unico per fissare gli appuntamenti per tutti i servizi comunali, supportato da un call center che funga anche da help desk per i servizi online”.