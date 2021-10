'Udine riabiliti il nome degli Arditi'

“Questo pomeriggio il treno del Milite Ignoto è arrivato a Udine, ripercorrendo il percorso che, esattamente un secolo fa, dalla Basilica di Aquileia condusse il feretro del soldato scelto dalla madre italiana Maria Bergamas fino all’Altare della Patria. Sette delle undici salme transitarono nella nostra città e furono custodite nella Chiesa di Santa Maria in Castello e, d’altronde, non poteva essere diversamente, stante l’eccezionalità del ruolo di Udine in quel dramma storico”, scrive in una lettera aperta, indirizzata al sindaco Pietro Fontanini e al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin Stefano Salmè.

“Udine fu, a tutti gli effetti, la Capitale della Grande Guerra, riconosciuta (e per molti conosciuta per la prima volta) da tutta la Nazione e dai molti corrispondenti di guerra che la descrissero al mondo nei loro articoli. Il rito collettivo del Milite Ignoto unì per la prima volta, in modo universale, tutta l’Italia. Il progetto della classe dirigente risorgimentale - Abbiamo fatto l’Italia, ora bisogna fare gli italiani - si era finalmente concluso anche nelle coscienze”.

“Ma se la memoria del Milite Ignoto non è mai stata fortunatamente inquinata da squallide discussioni ideologiche o politiche, purtroppo così non è stato per un’altra pagina storica che ha riguardato la nostra città durante il primo conflitto. Mi riferisco alla Battaglia di Udine, combattuta tra il 27 e il 28 ottobre del 1918, l’unica importante battaglia urbana della Grande Guerra. Rimase per molto tempo misconosciuta, stretta tra le necessità di non smentire il mito negativo della disfatta di Caporetto come conseguenza di uno sciopero militare, nella ricostruzione fascista del primo dopoguerra e, nel secondo dopoguerra, di non dover troppo riconoscere i meriti di quegli Arditi che, nonostante i grandi sacrifici di sangue versato sul campo di battaglia, una certa storiografia aveva etichettato come precursori del fascismo”.

“Così, quella eroica pagina di storia locale e nazionale, venne relegata nella soffitta della memoria, quasi che a scoperchiarla chissà quali fantasmi avrebbero nuovamente aleggiato. Ma se la storia è sicuramente scritta dai vincitori, il tempo è spesso galantuomo anche per i dimenticati. È così che lentamente anche quell’episodio, rivisitato e analizzato, ha squarciato una certa retorica disfattista sulla battaglia di Caporetto, dimostrando come fu proprio l’eroismo di capitani e soldati semplici a salvare, con ripetute battaglie di retroguardia, l’Esercito italiano, consentendogli un relativo ordinato ripiegamento fino al Piave”.

“Quella ritirata biblica dall’Isonzo al Tagliamento, due milioni di soldati, mezzo milione di profughi, che tanto contribuì alla formazione di una coscienza unitaria nazionale, non avrebbe mai potuto trasformarsi, come poi fu, in una grande vittoria, senza il sacrificio di quei soldati e di quegli ufficiali che, quasi senza ordini, rallentarono l’avanzata austro germanica il tempo necessario a consolidare le difese sul Piave. Ma se nel giugno di quest’anno, il Consiglio regionale ha approvato una sacrosanta legge per la riabilitazione storica di quei soldati italiani condannati alla fucilazione da sommari processi dei tribunali militari dell’epoca, non si capisce come ci si possa sottrarre oggi alla rivisitazione dei giudizi diffamatori di quei soldati che difesero fino alla morte la città di Udine e con essa l’intera Nazione. E’ tempo che il Comune di Udine dedichi una piazza alla Battaglia di Udine e agli Arditi d’Italia”, conclude Stefano Salmè.