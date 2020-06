'Udine, riaprire le aule studio dell'Università'

"A seguito della graduale riapertura (e ormai quasi generalizzata) di molte attività commerciali, ludiche e sportive, in questa fase tre ci sembra veramente paradossale il fatto che non sia stata ancora garantita e programmata l'apertura delle aule studio per gli universitari", commenta Stefano Cecotti, coordinatore comunale di Forza Italia Udine.

"Crediamo, infatti, che, oltre alla giusta attenzione che è stata dedicata agli studenti di elementari, medie e superiori, vadano considerate anche le esigenze dei giovani universitari. In particolar modo in questo periodo di 'sessione' e preparazione d'esami, crediamo sia giusto concedere ai ragazzi che frequentano la nostra Università la possibilità di usufruire delle aule studio, per potersi preparare al meglio durante questo periodo d'esami. Pensiamo non sia impossibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza che in questo periodo vengono richieste anche per gli spazi di studio che i nostri ragazzi hanno il diritto di poter tornare a frequentare", conclude Cecotti.