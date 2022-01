'Udine, sanificatori d'aria nelle scuole e nelle palestre'

“Esprimo soddisfazione - dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Udine, Luca Onorio Vidoni - per il fatto che l'assemblea abbia approvato, all’unanimità, il mio ordine del giorno in cui si impegna la Giunta a valutare la possibilità di acquistare sanificatori d’aria di ultima generazione da installare in tutti gli istituti scolastici di competenza comunale, a partire dagli asili nido fino alle scuole secondarie di primo grado, e nelle relative palestre".

"Pur sottolineando il fatto che l’adesione alla campagna vaccinale da parte di tutti rimane una questione fondamentale e prioritaria, quella della ventilazione meccanica dei locali - prosegue il Capogruppo di Fdi - è un’ulteriore misura concreta di contrasto al virus. Lo dimostrano le evidenze scientifiche e le raccomandazioni dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolineano l’importanza di un ricambio frequente dell’aria, anche attraverso questo tipo di impianti. Le istituzioni, inoltre, devono mettere in campo tutte le azioni possibili atte ad evitare ulteriori interruzioni alla didattica e fornire alla scuola gli strumenti utili a garantire la sicurezza degli alunni, dei docenti e dell’intero organico - conclude Vidoni.”