'Udine, sbagliato togliere le panchine in via Leopardi'

"Le dichiarazioni del Sindaco di Udine che intende togliere panchine in via Leopardi per impedire che le persone possano sostare e 'bivaccare', hanno suscitato molte reazioni negative. Mi auguro ci

rifletta e si astenga dal fare azioni avventate che rendano poco accogliente la nostra città", commenta l'ex sindaco Furio Honsell.

"Se ha registrato un recente aggravamento del problema della sicurezza in quell'area operi d'intesa con le forze dell'ordine, che hanno sempre assicurato attenzione e collaborazione. Soprattutto nella stagione estiva le panchine sono frequentate da chi non ha case con giardino o l'aria condizionata. Vedere una via affollata di presone che magari si siedono sulle panchine per socializzare e mangiare un gelato è stata un'immagine estiva tra le più belle di via Leopardi".

"La bellezza della città è data dalla vita espressa dai propri cittadini. La desertificazione non è una soluzione che renda giustizia alla vera anima di Udine, che è stata nel corso dei secoli, l'accoglienza", conclude Honsell.