'Udine senza casa dello studente da cinque anni'

"Già è inammissibile che una città universitaria sia priva da cinque anni di una struttura adeguata in grado di ospitare gli studenti universitari. Apprendere che si sta ipotizzando una sua riconversione per scopi diversi dalla residenzialità universitaria, che ovviamente non sarà a costo zero, ha persino dell'incredibile". Lo rimarca in una nota il capogruppo del Patto per l'Autonomia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo, riferendosi "agli ultimi sviluppi riguardo la Casa dello studente di viale Ungheria a Udine, l'imponente edificio dismesso dal 2017 per lavori di ristrutturazione. Ora si apprende la necessità di un adeguamento sismico, ma si è in attesa, fa sapere l'assessore regionale Alessia Rosolen, del parere dei tecnici".

"Nel frattempo, le esigenze abitative della popolazione universitaria di Udine, in particolare di quella che afferisce ai poli umanistico, giuridico ed economico del centro cittadino, non trovano risposte adeguate - spiega Moretuzzo - e, evidentemente, non le troveranno neanche nel prossimo futuro. Raccogliamo dunque la forte preoccupazione degli universitari di Udine che, attraverso le loro rappresentanti, hanno preteso chiarezza rispetto a una situazione ormai insostenibile che lede il diritto allo studio".

"L'Università di Udine, a parità di iscritti con quella di Trieste, è già fortemente penalizzata in termini di trasferimenti ministeriali, poiché è finanziata dallo Stato in misura nettamente inferiore all'ateneo triestino, basandosi su un dato storico ormai superato che non dà atto della crescita avvenuta. L'indisponibilità della Casa dello studente di viale Ungheria - evidenzia la nota del Patto - la rende anche meno appetibile a chi, potenzialmente, è interessato a iscriversi. Senza dimenticare lo spreco di denaro pubblico utilizzato per ristrutturare in tempi recenti l'immobile, ora chiuso, con la prospettiva di nuovi investimenti finalizzati a un suo diverso impiego e con la necessità di individuare soluzioni nuove per gli studenti. Soluzioni che, evidentemente, prevedono un allungamento delle tempistiche con tutte le criticità che ne derivano".

"Veramente è impossibile trovare soluzioni per l'adeguamento sismico - conclude Moretuzzo - o, forse, quello che manca è la volontà di trovare risposte con tutti gli attori coinvolti?".

La mancanza di una Casa dello Studente universitaria nel centro di Udine è tornata al centro delle cronache grazie ai rappresentanti studenteschi dell’UDU Udine che hanno chiesto a gran voce di risolvere il problema. Lo storico edificio di viale Ungheria è infatti chiuso da tempo (5 anni) per lavori di ristrutturazione e per gli oltre 13 mila studenti iscritti all’ateneo friulano i posti letto disponibili sono soltanto 101 nel complesso del Polo scientifico dei Rizzi. A rispondere all’appello di UDU anche la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, che propone l’immediata apertura di un tavolo di confronto dove trovare in fretta una soluzione.

"Gli studenti - ha spiegato Liguori - hanno tutte le ragioni per rivendicare spazi e strutture che in altre realtà universitarie, anche regionali, certo non mancano. La situazione denunciata va affrontata e risolta con il contributo di tutti i soggetti interessati, ovvero prime fra tutte le istituzioni coinvolte. Preoccupa che qualcuno abbia addirittura ipotizzato di riconvertire l’edificio di viale Ungheria per scopi diversi dalla residenzialità universitaria ed è dunque necessario istituire subito un tavolo operativo di confronto attorno al quale far sedere, oltre ai rappresentanti dell'Unione degli universitari di Udine, anche quelli di Ardis (Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia), Regione, Comune di Udine, Università degli studi di Udine e i rappresentanti sindacali della FILLEA CGIL. Non è pensabile che questa spiacevole situazione perduri ancora o, peggio, che l’ateneo friulano perda definitivamente servizi che lo renderebbero sicuramente meno appetibile di altre sedi nelle scelte degli universitari".

"Udine merita di essere una vera città universitaria e non semplicemente una città dove ha sede un'università. La differenza è sostanziale e sta soprattutto nei servizi che vengono messi a disposizione degli studenti, cosa che non sta accadendo con la colpevole inerzia della Regione e dell'amministrazione comunale incapace di programmare infrastrutture e servizi". Lo afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) a margine dell'appello degli studenti iscritti all'università di Udine attraverso l'Unione degli universitari (Udu) riguardo alla “mancanza di una casa dello studente in centro città e alla carenza generale di spazi”.

"Il primo fatto grave – prosegue Santoro – è che dal 2017 non esiste più una casa dello studente in centro città, in viale Ungheria dove prima della chiusura i posti erano 280 poi portati a 260. Adesso gli studenti ricevono un contributo alloggio per appartamenti privati o per accedere a un convitto, ma si tratta ovviamente di soluzioni ben più onerose. A questo si aggiunge il valore della casa dello studente di viale Ungheria data in primis dalla collocazione in centro, in prossimità della stazione a servizio del polo umanistico e giuridico-economico. E ancora, esiste l'elemento della socialità che si crea tra i ragazzi e le ragazze. A fronte di questa grave mancanza, il sindaco Fontanini è stato capace solo di proporre una riconversione dello stabile Ardiss, come se fosse la cosa più ovvia e semplice. In realtà oltre a questo errore strategico, la sua amministrazione ha dimostrato in questi quattro anni l'incapacità di programmare un servizio di trasporto pubblico degno di una città universitaria, nonostante dal contratto del tpl ci siano ancora chilometri di servizio inutilizzati che potrebbero essere rivolti agli studenti. Sui posti letto, infine, Trieste ha molti più posti Ardiss rispetto a Udine, a parità di iscritti, proprio a dimostrazione dell'incapacità dell'amministrazione Fontanini".