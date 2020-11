'Ue, serve più attenzione sull'amianto'

800 tonnellate di scarti contenenti amianto sono comparsi finora tra i terreni sui quali si snoderà la terza corsia della A4. Il materiale è stato rinvenuto durante gli scavi del cantiere ed è stato smaltito a Porcia, dove ha sede una delle pochissime discariche di questo genere ancora operativa in Italia.

Senza questo impianto, l’ingente quantitativo recuperato da Autovie Venete sarebbe finito in Germania o nei Paesi dell’Est. L’esempio è stato utilizzato dal deputato della Lega, Marco Dreosto, per lanciare un appello a Bruxelles, rea di non conoscere nulla dell’emergenza che sta vivendo l’Unione sul fronte dell’amianto.

“La Commissione europea non sa neppure quanti volumi disponibili residuino in Europa per accogliere tali rifiuti",ha detto il parlamentare commentando la risposta ottenuta ad una propria interpellanza. "Di qui l’allarme, confermato dalla mia visita a Porcia di qualche settimana fa: in un impianto di questo genere i materiali vengono messi in sicurezza, senza impatto per l’ambiente. Ma cosa succederà quando a breve non avremo altro spazio? Spediremo il tutto in altri Paesi più virtuosi o, peggio, apriremo la strada alle ecomafie e allo smaltimento illegale?”.

L’idea del deputato di finanziare opere strategiche è stata scartata dalla Ue. “Eppure si garantirebbero occupazione e ritorni fiscali, Bruxelles ha imboccato la via del nonsenso”, ha concluso Dreosto.