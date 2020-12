'Ulteriori fondi per scuole e istituti non statali di musica'

“Rispetto a quanto già previsto, nel 2021 ho ritenuto fosse opportuno stanziare ulteriori 35mila euro a supporto di scuole e istituti non statali di musica. Si tratta di importanti realtà per il nostro territorio che a causa della crisi pandemica stanno affrontando grossissimi danni dal punto di vista economico”.

È il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, ad annunciare lo stanziamento di aggiuntivi 35mila euro per i contributi a scuole e istituti non statali di musica grazie all’emendamento di cui è primo firmatario e che è stato approvato all’unanimità dall’Aula del Consiglio regionale durante la maratona della Legge di stabilità 2021.

In particolare, il consigliere regionale Diego Bernardis aggiunge: “La dotazione finanziaria, inizialmente prevista pari a 175mila euro, per il prossimo anno passa quindi a 210mila euro. Si tratta di importanti fondi che permetteranno di implementare in modo proporzionale i contributi già previsti con la graduatoria dei soggetti beneficiari a ristoro dei danni conseguenti alla pandemia da Covid-19”.

“Ci sono scuole di musica in profonda crisi a causa delle pesanti spese per la sanificazione dei locali, piuttosto che degli strumenti, ma anche per i mancati pagamenti delle rette degli studenti che non hanno partecipato alle lezioni. Questo stanziamento vuole essere un segnale di vicinanza a tante virtuose realtà dei nostri territori che svolgono un meritorio ruolo culturale e, per quanto di nostra possibilità, intendiamo sostenere e promuovere” conclude la nota del consigliere regionale Diego Bernardis.