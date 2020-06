'Un'eredità preziosa per tracciare il futuro'

Da Cividale del Friuli ad Aquileia, passando per i numerosi tesori, non solo archeologici, del Friuli Venezia Giulia: un patrimonio culturale unico, che nella sua identità plurale è testimonianza ed eredità preziosa di una storia straordinaria dalla quale partire per programmare il futuro di questa terra, immaginando un nuovo modello di sviluppo che dalle radici tragga linfa vitale per l’avvenire.

È il messaggio emerso nel corso dell’ultimo appuntamento de “I giovedì del Patto”, la serie di eventi online settimanali organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19, che ha avuto per protagonisti Antonio Zanardi Landi, presidente della Fondazione Aquileia, e Angela Borzacconi, direttrice del Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, coordinati da Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia, e da Massimo Braini, componente del direttivo.

Borzacconi e Zanardi Landi hanno raccontato le rispettive realtà, ricordando le intuizioni del passato e disegnando le nuove opportunità per il futuro, tappe fondamentali di un percorso di crescita e accreditamento di cui beneficia tutto il territorio regionale.