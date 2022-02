'Un limitatore per evitare sprechi di acqua al Campo Nomadi'

Rifacimento del pozzetto dell’acqua su suolo comunale, quindi esterno al campo nomadi. Installazione di un contatore per limitare la portata dell’acqua. Un conseguente crollo del 90% dei consumi: da 100mila litri al giorno a una quota stimata di 10mila litri. Questo l’esito del confronto tra il sindaco di Udine Pietro Fontanini e il Direttore del Cafc Massimo Battiston.

Spiega Fontanini: “Tagliamo la testa al toro in premessa: non ho mai detto che voglio togliere la fornitura dell’acqua. Ma è un mio dovere imprimere un giro di vite molto severo ai rubinetti. Come possiamo tollerare che 40-45 persone consumino 100mila litri di acqua al giorno? Con 10mila litri al giorno siamo ampiamente oltre alla quota ragionevole stimata dal Cafc. Chi difende gli sprechi non è un filantropo, ma un ipocrita che manca di rispetto alla comunità. O, in alternativa, semplicemente non sa quello che dice”.

Ancora il sindaco: “Il Cafc farà un’ispezione per individuare le perdite, visto che è ormai acclarato che la ragione principale di questi consumi risiede nelle tubature fatiscenti. A quel punto, sposteremo il pozzetto su superficie comunale e lo doteremo di un limitatore. Non solo: per chi chiedesse di consumare una quota ulteriore di acqua, potremo intestare il contatore alla singola utenza. Ognuno paghi l’acqua che consuma. Come tutti”.

Fontanini chiude: “Serviranno non più di 10-15 giorni per fare quanto descritto. Lo scorso anno il Comune ha pagato 26mila euro per l’acqua del campo nomadi. Non siamo disposti a continuare a pagare conti del genere. La quota vitale di acqua è stimata in 50 litri al giorno a persona: obiettivamente, una cifra molto bassa. Il Cafc ha stabilito una soglia di 200 litri al giorno: basta fare due calcoli per capire che gli attuali consumi sono irragionevoli. L’acqua non si spreca. Si usa in modo corretto e si paga”.

“L’acqua è una risorsa primaria che va risparmiata e tutelata. Detto questo, è bene precisare che Cafc Spa è il gestore della rete idrica e che la sua competenza si ferma al contatore, dopodiché entra in merito l’utente, quindi, per quanto riguarda il campo nomadi, il Comune di Udine”. Dopo l’incontro chiarificatore tra il direttore Massimo Battiston, e il sindaco Fontanini, in piena collaborazione con il Comune il Cafc sta fornendo il suo supporto tecnico per individuare le perdite d’acqua presenti all’interno del campo di via Monte Sei Busi.

"La ricerca delle perdite sarà effettuata direttamente dai tecnici Cafc mediante idonea strumentazione, quali geofono e geocorrelatore, con l’assistenza dei vigili urbani. Una volta localizzate le perdite, il Comune provvederà alla relativa riparazione", precisa Cafc in una nota.

"Al contempo, Cafc provvederà al rifacimento dell’utenza idrica con lo spostamento del pozzetto, attualmente posizionato in area demaniale, all’esterno del campo; sarà installato, inoltre, un limitatore di portata tarato sul consumo di una persona media, ossia 200 litri al giorno. Tali lavori saranno effettuati dal Cafc nelle prossime settimane, appena ottenute le autorizzazioni comunali", conclude la nota del Cafc.