'Un patentino per consentire di riprende l'attività sportiva'

“Alle persone vaccinate e a quelle che hanno superato il Covid dovrebbe essere consentito di riprendere l’attività sportiva. Un lento ma progressivo ritorno alla normalità che gioverebbe alle persone, che potrebbero riprendere l’attività fisica, e alle 90mila società sportive dilettantistiche affiliate alle diverse federazioni nazionali e alle numerosissime realtà associative e ricreative. Società e strutture quasi tutte inattive e in forti difficoltà a causa delle mancate iscrizioni, della biglietteria e dell’indotto. Se la scienza ci dice che chi è vaccinato è protetto e chi è guarito è immune – seppur per un tempo non ancora definito – allora perché non varare un patentino per lo sport, così come peraltro discusso in conferenza Stato-Regioni?”. A lanciare la proposta il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Solo in Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 150mila iscritti alle circa tremila le società dilettantistiche, a cui si aggiungono gli enti e le strutture non affiliate a federazioni. Tutti desiderosi di riprendere le attività, ovviamente nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute, seguendo ad esempio le indicazioni contenute nel protocollo della Federazione medico sportiva italiana per gli atleti non professionisti ‘post covid’. Introducendo il patentino avremmo ripercussioni positive sia per il benessere fisico degli individui sia per la sopravvivenza delle società”, conclude Novelli.