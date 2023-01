'Una proposta di legge per evitare i contenziosi internazionali'

Neanche il tempo di essere nominato componente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e il senatore pordenonese Marco Dreosto firma un’iniziativa per mettere al riparo l’Italia da contenziosi internazionali e spese milionarie per l’erario.

Dreosto, che fino allo scorso mese di ottobre sedeva a Strasburgo come eurodeputato, ha presentato a Palazzo Madama un disegno di legge per ratificare al più presto il cosiddetto “Protocollo 16”. Si tratta di un accordo firmato dall’Italia nel 2013 e che consente al giudice nazionale d'interpellare in via preventiva la Corte dei Diritti dell’Uomo.

Praticamente, in caso di dubbi interpretativi, una delle massime autorità giudiziarie può chiedere un consulto a Strasburgo, restando poi comunque libera di decidere diversamente.

L’addenda alla Dichiarazione Universale del 1950 è ferma a Roma dal 2 ottobre 2013. Da allora quasi tutti gli altri Paesi d’Europa l’hanno attivata formalmente. In Italia invece il dibattito parlamentare si è arenato nel 2020.

“Bisogna riprendere immediatamente quel confronto in aula e ratificare la disposizione internazionale, così utile a scongiurare successivi ricorsi da parte di cittadini lesi nelle prerogative fondamentali e cospicue uscite finanziarie per lo Stato a titolo di risarcimento dei danni e rimborso delle spese legali”, ha scritto nella propria relazione il senatore friulano. Nella proposta depositata a Palazzo Madama sono state indicate le uniche massime Autorità giudiziarie alle quali è riconosciuta la prerogativa di interpello. Nell’ordine la Corte Costituzionale, quella Suprema di Cassazione e il Consiglio di Stato.