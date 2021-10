"Per la Regione è sempre una grande emozione essere presenti, come ogni anno, alla commemorazione che si svolge a Monfalcone in ricordo di Norma Cossetto. Con una rosa si celebra una donna italiana che, ancora oggi, rappresenta un simbolo di femminilità e di appartenenza al nostro Paese". Questa la riflessione che l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha espresso intervenendo questa mattina alla cerimonia.

"Coloro che per decenni hanno nascosto la vicenda della giovane violentata e trucidata in Istria dai 'cosiddetti partigiani titini', adesso vorrebbero insegnare i valori dell'accoglienza e il rispetto dell'identità di genere, proponendo valori opposti alla femminilità assoluta di una vera donna italiana, testimoniata da Norma Cossetto". L'assessore ha concluso affermando che "fino a quando si rappresenterà l'Italia, la Regione continuerà a celebrare questa donna che incarna gli ideali di questo Paese".

“Ricordiamo con rispetto e pietà il corpo violato di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile per volontà del presidente Ciampi, partigiano in Abruzzo e a sua volta decorato di medaglia al valor militare. La rosa rossa sia memoria dell’odiosa e ingiustificata violenza che si consumò contro una giovane indifesa, vittima della contrapposizione bellica e ideologica: il suo martirio ricordi le troppe donne che ancora oggi in tutto il mondo patiscono abusi e ferocia. Ma assolutamente non si strumentalizzi la tragica fine di Norma Cossetto per alimentare polemiche politiche su temi come l’identità di genere, che nulla attengono alla commemorazione e stridono con il ruolo istituzionale di un assessore regionale”, afferma Chiara Da Giau, componente della segreteria regionale Pd Fvg, in concomitanza della manifestazione 'Una rosa per Norma Cossetto', dedicata al martirio della la giovane studentessa istriana seviziata e infoibata nel 1943.