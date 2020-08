'Una spesa in Comune' a Tolmezzo, pubblicati gli avvisi

Il Comune di Tolmezzo ripropone per il terzo anno consecutivo il progetto “Una spesa in Comune” per sostenere i cittadini nella capacità di acquisto e gli operatori economici del territorio comunale.

Quest’anno l’amministrazione comunale ha riservato uno stanziamento di 40 mila euro ritenendo prioritario supportare famiglie e commercianti alla luce delle difficoltà economiche e lavorative derivanti dall’emergenza sanitaria, dal periodo del lockdown e dalle restrizioni ancora vigenti.

Con questo progetto verranno erogati (a chi ne farà richiesta) buoni spesa che potranno essere utilizzati, dal 5 ottobre al 15 novembre 2020, negli esercizi commerciali di Tolmezzo aderenti alla proposta.

Per quanto riguarda i cittadini, potranno presentare la domanda i nuclei familiari (anche composti da una sola persona) residenti nel comune di Tolmezzo e in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 15.000 euro. Con i buoni si potranno acquistare tutte le categorie di prodotti ad esclusione di alcolici, tabacchi e giochi in denaro (come ad esempio gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse, gioco d’azzardo, ecc.) inclusi servizi per la persona (parrucchieri, estetiste).

L’importo complessivo dei buoni spesa ammonta a una somma stimata di 100 euro per beneficiario. L’ammontare definitivo verrà comunque determinato dal Comune sulla base del numero di domande pervenute, rapportate ai fondi destinati al progetto e, in ogni caso, non potrà superare l’importo di 200 euro per beneficiario.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali (esclusi bar e ristoranti), le manifestazioni di interesse ad aderire al progetto dovranno pervenire entro le 12 di mercoledì 23 settembre.

La richiesta dei buoni spesa va inviata tramite mail a unaspesaincomune@com-tolmezzo.regione.fvg.it (sottoscritta con firma autografa e con allegata copia del documento di identità del firmatario) oppure (esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail) consegnata di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo in p.zza XX Settembre n. 1 - piano terra, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e il lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00. Stesse modalità di trasmissione anche per le manifestazioni di interesse degli operatori economici per i quali si aggiunge la possibilità di inviare la documentazione anche tramite pec (posta elettronica certificata) a comune.tolmezzo@certgov.fvg.it.

Gli avvisi, i moduli e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it e allo Sportello del Cittadino (piazza XX Settembre, 1 – piano terra). Informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, possono essere richieste telefonando ai numeri 0433 487969-977.