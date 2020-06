'Università dimenticata, servono misure urgenti'

"Il Governo, coinvolgendo il Comitato tecnico scientifico, l’Istituto superiore di sanità, l’Inail, gli enti locali, gli operatori del settore, le agenzie regionali per il diritto allo studio e le associazioni studentesche, detti quanto prima le linee guida per la ripresa in vista del nuovo anno accademico della ristorazione universitaria". A chiederlo è l’assessore comunale all’Università di Gorizia, Chiara Gatta (Fdi), che ha annunciato di aver coinvolto sulla questione alcuni parlamentari regionali.

“A oggi non ci sono regole chiare sulla ripresa dell’attività delle mense universitarie, se possibile ancora più difficili da gestire rispetto a quelle scolastiche, considerato che molti studenti si trovano fuori sede e dunque in difficoltà a gestire un aspetto apparentemente banale come quello dei pasti”, spiega l’assessore goriziano. Proprio Gorizia si trova in una situazione peculiare, alla quale ha contribuito l’emergenza legata alle misure di contenimento del coronavirus.

“Dopo anni finalmente sono pronti gli spazi da adibire a mensa universitaria per i ragazzi che frequentano il Polo universitario goriziano - spiega Gatta -. Ma l’attuale situazione, senza certezze all’orizzonte, impedisce all’Ardiss di pubblicare il bando d’appalto: qualsiasi azienda interessata, in questo momento, si trova di fronte a tanti interrogativi legati alla necessità di confrontarsi con le misure di contenimento del Covid-19. L’auspicio è che anche per la ristorazione universitaria il governo individui delle linee guida di buonsenso, considerato che alla piena ripresa delle attività didattiche mancano solo tre mesi”.