'Urge un confronto istituzionale finora mancato'

"Con la Fase due è arrivato anche il momento del confronto istituzionale tra il presidente del Fvg e i Gruppi consiliari. Un confronto che finora è mancato, ma questa situazione non è più procrastinabile: tutta la Giunta si sieda a un tavolo insieme ai Gruppi consiliari e ragioni su fatti, modalità per la Fase due che non è solo sanitaria, ma riguarda tutto il sistema Fvg". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello ribadendo i contenuti del suo odierno intervento in apertura dei lavori d'Aula a Udine.

"Nella sua informativa al Consiglio sull'emergenza Covid-19, il presidente Fedriga è andato ben oltre le comunicazioni sulla situazione emergenziale: esprimendo considerazioni politiche è andato all'attacco senza alcuna ragione, senza alcuna possibilità di replica, nessun tipo di confronto, né di ragionamento. È arrivato il momento - sottolinea Bolzonello - di dire che un confronto istituzionale si inizi, visto che siamo arrivati nella Fase due. Per questo motivo, il Gruppo del Pd ha presentato il documento con delle proposte, una mano tesa proprio per aprire a questo confronto. Ora tocca alla Giunta".