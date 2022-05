'Urge un presidio dei Vigili del fuoco a Grado'

“Solo pochi giorni fa avevamo segnalato la necessità d’istituire un presidio fisso di Vigili del Fuoco permanenti a Grado, così da garantire il tempestivo soccorso sull’isola tutto l’anno h24” così dichiara Claudio Ughi, segretario provinciale Conapo Gorizia, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco all’indomani della notizia di un Casone distrutto dalle fiamme nella laguna tra Grado e Marano.

“Il Conapo - continua Ughi - aveva da tempo denunciato che i tempi di percorrenza dal distaccamento di Monfalcone sono molto lunghi se si pensa che una volta giunti in laguna occorre scendere dai camion e imbarcarsi sui mezzi nautici. Sabato, fortunatamente, le condizioni meteo erano favorevoli ma non osiamo immaginare se non lo sarebbero state…”.

All’arrivo dei pompieri sul posto, le fiamme erano già alte e avevano coinvolto l’intera costruzione in legno. “Per fortuna - concludono Ughi e Damjan Nacini, segretario regionale Conapo - non ci sono stati feriti o peggio, ma serve un morto per portare i pompieri sull’isola? Facciamo di nuovo appello a tutte le Istituzioni prima che sia troppo tardi affinché venga istituito quanto prima un distaccamento di Vigili del Fuoco professionisti a Grado per la tutela dei cittadini e dei turisti sull’isola”.