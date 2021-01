'Usa, Joe Biden darà maggiori certezze'

Roberto Siagri, amministratore delegato di Eurotech, interviene su quanto è avvenuto in questi giorni a Washington DC; la multinazionale friulana ha infatti, una sua filiale, non lontana dalla capitale degli Stati Uniti d’America: a Columbia, nel Maryland. Eurotech ha registrato, nel 2019, un giro di affari di 53 milioni di dollari, solo negli Usa.

"Chi detiene grandi responsabilità, come un Presidente degli Stati Uniti, non può permettersi certi atteggiamenti, tenuto conto che è proprio lui il responsabile anche della macchina elettorale. E noi tutti abbiamo compreso, forse più di prima che, per preservare la democrazia serve impegno. Non dobbiamo darla per scontata. Mai. Nemmeno in un Paese, come l’America, che ha fatto di libertà e democrazia, i suoi baluardi".

"La democrazia ha le sue regole che, in questo caso specifico, non sono state rispettate. Ritengo anche che, la reazione pacata di Joe Biden abbia dato ancora più valore alla sua vittoria, ed ancora maggiore popolarità ad un presidente che stava per entrare in carica, giudicato per il suo fare apparentemente 'debole'. In Italia, ritengo poco probabili possibili fatti del genere: le rivoluzioni, lo ricordiamo dalla storia, sono avvenute in America o in Francia, dove si è visto anche durante questa pandemia come la popolazione abbia reaginto in maniera molto decisa, cosa che qui non è successa. In Italia, nello specifico, non vedo questa spinta rivoluzionaria e non penso si possa arrivare a scatenare, pur sobillando la pancia del popolo, reazioni simili, siamo una comunità fondamentalmente pacifica" è quanto ha affermato Siagri.

Eurotech è negli Stati Uniti dal 2004 quando ha acquisito la Parvus inc, con sede a Salt Lake City. Ceduta con una grande plusvalenza nel 2011. Attualmente, la multinazionale tecnologica, ha la sede principale a Columbia nel Maryland e un centro di ricerca e sviluppo a Huntsville in Alabama, oltre ad altri uffici periferici a Salt Lake City e Portland.

"Non penso che il sogno americano sia defunto – continua Siagri – la storia conferma ancora una volta che la democrazia va difesa, perchè non è per sempre e che pur con tutti i suoi limiti, è essenziale per il progresso economico. Specialmente in un momento storico in cui gli Stati Uniti devono fare fronte, come tutti, alle conseguenze della pandemia, ed alla forza economica della Cina che si sta apprestando a superare l’America. A parità di potere di acquisto è già davanti".

Eurotech è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso alle pile di software (stack) open-source e standard più recenti, a gateway multiservizi flessibili e robusti e a sensori sofisticati, allo scopo di raccogliere dati dal campo e renderli fruibili per i processi aziendali.

In collaborazione con numerosi partner di un ecosistema mondiale, Eurotech contribuisce a realizzare la visione dell'Internet delle Cose, fornendo soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna.