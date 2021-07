'Usare la web tax per sostenere le attività di vicinato'

“È importante che anche il Comune di Gorizia supporti il principio per cui la compartecipazione della Regione alla nuova imposta sui servizi digitali maturata nel territorio del Friuli Venezia Giulia sia finalizzata a garantire un concreto sostegno economico alle attività di vicinato, anche per affrontare la crisi dovuta al Covid-19”. Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale della Lega, Andrea Tomasella, primo firmatario della mozione intitolata “Il sindaco e la giunta sostengano il principio di un’equa tassazione dei giganti del web per riequilibrare i rapporti tra le multinazionali del digitale e gli esercizi commerciali locali” che è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Gorizia.

“Ai colossi del web vengono riservati regimi fiscali decisamente meno opprimenti rispetto a quelli applicati alle attività di vicinato, generando così un’evidente sperequazione che ignora i più basilari principi di giustizia economica e fiscale. Dunque un miglioramento della tassazione ai giganti del web garantirebbe più equità e concorrenza, soprattutto per le attività del territorio”, spiega Tomasella.

“L’e-commerce è una risorsa – sottolinea Tomasella – così come lo sono anche le attività di vicinato poiché garantiscono il sostentamento di tante famiglie, sono un servizio per chi non può o non vuole accedere a Internet e, inoltre, sono un patrimonio professionale, culturale e sociale da valorizzare e sostenere”.

“Per questo – conclude Tomasella - la mozione impegnerà il Sindaco e la Giunta di Gorizia a condividere il principio per cui le risorse acquisite dall’imposta sui servizi digitali resti a disposizione del territorio in cui è maturata, a sostegno degli esercizi commerciali locali”.