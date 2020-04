'Usiamo le vecchie cave contro la siccità'

Anche in Friuli Venezia Giulia la siccità fa ormai paura. Presto però si potrebbero trasformare le vecchie cave di inerti in laghi per intercettare l’acqua piovana e le ondate di piena dei torrenti. L’idea, già applicata con successo in alcune regioni italiane e all’estero, è stata avanzata a Bruxelles dall'eurodeputato della Lega, Marco Dreosto, insieme alla friulana Elena Lizzi e un’altra decina di colleghi del gruppo Identità e Democrazia.

Praticamente si tratterebbe di usare le aree di estrazione ormai dismesse come riserve temporanee, riempiendole quando dal cielo cada molta acqua e svuotandole al momento del bisogno. Secondo l’onorevole, l’impermeabilizzazione dei fondali, la costruzione delle canalizzazioni e la successiva gestione degli impianti farebbero lievitare la forza lavoro in un momento critico per l’occupazione.

Non da meno il beneficio di ripulire e sfruttare al meglio delle potenzialità numerose zone degradate. “Purtroppo i cambiamenti climatici non risparmiano più neppure il tradizionalmente piovoso Friuli Venezia Giulia – ha detto al proposito Dreosto -. L’acqua si rivela spesso carente non solo per il comparto idrico ma per gli stessi usi civili e domestici. Dobbiamo correre ai ripari al più presto, approfittando dei fondi che Bruxelles intende investire nella tutela dell’ambiente. Dare una seconda vita alle cave significa anche recuperare dei siti spesso inquinanti e le cui spese di bonifica ricadono sugli enti pubblici”.

La ricetta della Lega è stata messa nera su bianco in un documento inoltrato alla Commissione e al Consiglio europeo. La speranza è che Bruxelles partecipi anche finanziariamente a specifici progetti di potenziamento delle riserve idriche.