'Vaccinare anche disabili e caregiver nella prima fase'

“Ancora una volta il Governo dimentica le esigenze dei disabili e incredibilmente non li inserisce nella prima fase delle vaccinazioni. Che sia svista o deliberata scelta poco importa: quel che resta agli atti è che dopo i gravi disagi subiti in questi mesi, ad esempio con la chiusura dei centri diurni, non si sono nuovamente tenute in dovuta considerazione le persone con disabilità così come chi le assiste". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, annunciando un’interrogazione parlamentare.

“Siamo di fronte a un paradosso: molte di queste persone sono esentate dall’obbligo della mascherina, ma non si è ritenuto opportuno inserirle nella prima fase delle vaccinazioni, privandole quindi della difesa più efficace dal virus. E ancora, non si è pensato agli ospiti dei centri e delle residenze sanitarie per disabili, né ai caregiver, la cui vaccinazione sarebbe fondamentale per loro stessi e per le persone che assistono. Comprendo le difficoltà nello stilare la classificazione delle priorità, ma l’invito al governo è di rivedere il piano vaccinale inserendo i disabili e i caregiver nella prima fascia”, conclude Novelli.