'Vaccini e terza dose restano il migliore strumento di difesa dal Covid'

“I vaccini restano lo strumento migliore di difesa dal virus. Dei decessi, tre quarti sono di non vaccinati. La nostra priorità? E’ continuare a vaccinarci e a fare la terza dose, perché la vaccinazione è stata essenziale per rilanciare l’economia”. Così il premier Mario Draghi, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dall’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.

“Assistiamo a una ripresa dell’economia ed è ripartita l’occupazione, anche se a tempo determinato per la maggior parte. Il Governo è pronto a sostenere l’economia in caso di un rallentamento. L’obiettivo è lavorare per risolvere le debolezze del sistema, a partire dalle diseguaglianze strutturali”, ha detto ancora Draghi.

“Sul Pnrr abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi prefissati. Adesso si aprirà il periodo d’interlocuzione con l’Ue per l’assegnazione della nuova tranche di aiuti. Italia, Regioni, Comuni e Governo si muovono con determinazione e con forza. Abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul Pnrr continui. Le persone sono sempre importanti, ma è ancora più importante che la Maggioranza continui a sostenere il Governo. Ringrazio tutti i partiti perché capisco bene che non è stato facile. Il Presidente Mattarella non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la vicinanza costante all’azione di governo. Ma la responsabilità sta nel Parlamento”.

Rispetto alle attese decisioni che saranno prese dopo la cabina di regia di domani, il premier ha sottolineato che “per rallentare la diffusione del contagio dobbiamo prendere tutte le precauzioni. Ricordo, ad esempio, che le mascherine già oggi sono previste anche all’aperto in caso di assembramenti, ma non tutti le indossano. Ogni decisione presa – ha ribadito Draghi - è guidata solo dai dati, non dalla politica”.

L’altra notizia che il presidente indica tra le righe è che "non è esclusa" la scelta dell’obbligo di tampone per situazioni a rischio, come feste e discoteche. "Alcuni mesi dopo la seconda dose, la protezione del vaccino comincia a calare più rapidamente di quanto si pensasse e per certi tipi di vaccini anche più rapidamente" e serve una barriera ulteriore per il periodo di 'intermezzo' fino alla terza dose.

“Su mascherine e tamponi – e soprattutto quali test – discuteremo domani”, ha detto ancora il premier, sottolineando, però, l’impegno affinché la scuola rimanga in presenza. “Sono consapevole della sofferenza dei giovani a causa del lockdown e delle restrizioni: faremo di tutto per evitare che quell’esperienza si ripeta. Per questo occorrono le precauzioni. La prima cosa è uno screening delle scuole, poi test e tracciamento e vaccinazione di tutti, oggi anche dei bambini. Dobbiamo difendere quel poco di normalità che ci è rimasta”.

Tornando al tema del Quirinale, il Presidente del Consiglio ha glissato le domande: “I miei destini non contano e non ho particolari aspirazioni. Io sono un uomo o se volete un nonno al servizio delle Istituzioni e del Paese. L’Italia è molto di più di questo o quell’individuo: è determinata da un complesso di forze e persone”.

“Il crollo della natalità è uno degli eventi più tristi. Il primo impegno è stato quello di favorire l’acquisto dell’abitazione di proprietà. Il Governo ha fatto molto per mutui, contributi ed esenzioni fiscali. Poi dobbiamo aiutare le donne, creando asili nido e altre misure di sostegno. Poi abbiamo lavorato per un impianto di sicurezza sociale: su questo aspetto, l’assegno unico familiare è stato un passo straordinario. Si sono fatti progressi notevoli, ma la precarietà resta uno dei grandi temi. Ora abbiamo aperto il tavolo sulle pensioni con i sindacati, ma si è già deciso di avviarne un altro sul lavoro”.