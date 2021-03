'Vaccini, era inevitabile il fai-da-te delle regioni?'

"Bel lontani dal completamento della campagna vaccinale sui grandi anziani, non ancora iniziata quella delle persone estremamente fragili, i dati ufficiali e le notizie che giungono dalle regioni ci dicono che, complice l’indefinitezza delle linee guida varate a dicembre e riviste un mese fa, siamo di fronte a un sostanziale fai-da-te nell’interpretazione. Un esempio, la giustizia. Che sia un servizio essenziale non vi sono dubbi, ma non ve ne sono forse altri? Dobbiamo orientarci nell’ordinamento partendo dalla legge che regola il diritto di sciopero? Certo è che in pandemia le prioritarie esigenze di tutela dovrebbero riguardare tutte le attività che prevedono contatto con il pubblico", scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

"Eppure, in alcune zone d’Italia magistrati e personale della giustizia sono stati già vaccinati, passando avanti a categorie forse più a rischio. Ho chiesto che la commissione Giustizia del Senato interpelli sul punto il ministro per fare chiarezza perché è inconcepibile, ad esempio, che un avvocato o un magistrato di una regione abbia una tutela diversa rispetto a un suo collega di un’altra regione".

"La pandemia ci ha colti di sorpresa: decreti e dpcm sono risultati ineludibili per affrontare l'emergenza, ma sui vaccini il tempo per la programmazione non è mancato. Tempo che doveva vedere il parlamento impegnato almeno per alcune basilari prescrizioni, incominciando ad esempio dall'obbligo vaccinale. Non ci resta che confidare che il nuovo governo corregga gli errori commessi dal precedente, auspicando soprattutto nell'arrivo di un numero adeguato di dosi al più presto", conclude il senatore azzurro.