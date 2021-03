'Vaccini, fare chiarezza sulle responsabilità Ue'

“Abbiamo inviato una lettera al Presidente David Sassoli per chiedere che il vice presidente della Commissione Europea Frans Timmermans venga a riferire al Parlamento Europeo sulle responsabilità dell’Ue nel fallimento della strategia vaccinale. Dopo le sue dichiarazioni in cui ha ammesso le colpe di Bruxelles nella gestione del piano ed evidenziato numerose criticità, seguite a stretto giro dalle parole assai diverse del portavoce della Commissione Eric Mamer, è necessario fare luce sulla difformità di vedute all’interno della Commissione stessa", spiega l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi.

"A questo contesto già caotico si è aggiunta la notizia della sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca in diversi Paesi, che ha contribuito ad aumentare la preoccupazione tra i cittadini europei. Oggi più che mai, c’è bisogno di chiarezza. La settimana prossima è prevista una plenaria del Parlamento Europeo: chiediamo di inserire tra i punti all’ordine del giorno un’audizione del vice presidente Timmermans per chiarire il punto di vista della Commissione sul piano vaccinale in atto”, conclude Lizzi cofirmataria, insieme ad altri europarlamentari del suo Gruppo, della lettera al Presidente del Parlamento europeo Sassoli, con prima firmataria la collega Susanna Ceccardi (Lega).