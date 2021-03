'Vaccini, Fedriga non si vanti del suo Esercito'

"Bene il via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca, che potrà tornare a essere inoculato nella popolazione. Auspico che anche le forze comunicative della Regione Friuli Venezia Giulia saranno impiegate massicciamente a sgombrare dubbi o incertezze sulla sicurezza del siero". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che l'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace.

"Oggi il Friuli Venezia Giulia fa il record dei contagi - continua Rojc - e Fedriga si vanta del suo 'esercito' messo in campo, continua a cercare nemici e non potendo più metter nel mirino il Governo se la prende con l'Europa. Finora è stata stucchevole la campagna di autocelebrazione che Fedriga e la sua giunta hanno attuato, quasi fossimo un'isola felice in cui tutto funziona e quel che non va è colpa di altri".

"Il nostro sforzo - aggiunge la senatrice - deve essere rivolto ad aiutare e sostenere medici e personale sanitario, che ora è impegnato nel doppio fronte: curare i malati covid e vaccinare tutti nei grandi e piccoli centri".