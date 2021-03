'Vaccini, la giustizia attenda il suo turno'

“L’introduzione della categoria degli altri servizi essenziali tra le priorità vaccinali ha posto e pone problemi interpretativi, spazi ottimali per i soliti e più attrezzati gruppi di pressione. In tempi di pandemia e di chiusure severe non sono forse essenziali tutti quei servizi che sono rimasti aperti e a contatto con il pubblico, dalla commessa all’autista dell’autobus, dal commercio all’industria? Bene, se la giustizia è un altro servizio essenziale allora ciò vale per il personale giudiziario e per tutti gli operatori, tra cui gli avvocati", scrive in una nota Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Nel caos generato da questa interpretazione in Toscana sono stati somministrati oltre 8mila vaccini tra personale giudiziario e avvocati, in altre regioni solo i magistrati. Ora la categoria degli altri servizi essenziali è sparita dai radar. Se quindi il criterio adottato dal nuovo governo è quello dell’età e della fragilità allora qualcuno si metta il cuore in pace e attenda il suo turno”, conclude Dal Mas.