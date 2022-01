'Vaccini, la Maggioranza non esce dall'ambiguità'

"Siamo soddisfatti di aver ottenuto il voto favorevole di tutto il Consiglio comunale sulla mozione a sostegno della campagna vaccinale proposta insieme da Partito Democratico e Fiume Futura", sottolineano dalla Minoranza Loris Padoani, Annalisa Parpinelli e Fabio Tonus, "ma la Sindaca Canton e la Giunta non sono usciti dalla loro posizione fatta di ambiguità e silenzi".

"Avevamo chiesto in capigruppo a tutti i rappresentanti di appoggiare la nostra mozione annunciando disponibilità ad integrarla, invece – osserva Padoani - senza parlarne in capogruppo, ennesima scortesia istituzionale, la giunta ne ha proposta una diversa e decisamente pretestuosa, di cui la Sindaca ha dichiarato di non essere a conoscenza, che non sosteneva affatto i vaccini. Questa mossa ha messo la maggioranza in una posizione critica, tanto che non è riuscita ad ottenere che la nostra mozione venisse bocciata e che passasse la loro".

"Spiace osservare che, anche a precisa domanda durante il consiglio comunale alla sindaca Canton, per sapere se il sindaco e la giunta per senso istituzionale si fossero vaccinati, non è arrivata alcuna risposta, a differenza invece di molti altri sindaci che hanno reso pubblica la propria vaccinazione, revocando responsabilmente la privacy su questo punto per incentivare i propri concittadini a proteggersi".

Parpinelli conclude affermando che "è comunque positivo che ci sia stata convergenza su un tema di salute pubblica così importante e in cui la cittadinanza tutta era ed è in attesa di indicazioni e di una guida univoca, in accordo con le altre istituzioni - in primis Regione FVG - dove non ci sono tentennamenti sulla validità del perseguire la campagna vaccinale, insieme alle altre misure, come argine alla pandemia: e certo, dichiarare pubblicamente l'importanza della vaccinazione – oltre alle altre misure di contenimento alla diffusione del virus – acquista maggior forza se anche gli amministratori dichiarano di essersi vaccinati per libera scelta".

"Di fronte a una diffusione di informazioni non corrette sulle vaccinazioni, diffuse soprattutto nelle varie comunità on line, che hanno come obiettivo quello di minare la credibilità della comunità scientifica, è fondamentale contrastare in ogni modo questa disinformazione. Nella nostra mozione abbiamo chiesto, oltre alla doverosa collaborazione con le altre istituzioni per sostenere attivamente il Piano vaccinale nazionale, che il Comune si faccia carico di una campagna di informazione presso le famiglie del comune per spiegare in modo dettagliato i rischi in cui si incorre non vaccinandosi e i vantaggi di poterlo fare; abbiamo chiesto altresì l'impegno a esercitare la propria influenza nei confronti di tutti gli Enti con cui il Comune ha relazione".

"La Sindaco Canton si è detta ansiosa di convocare un tavolo per parlare di questi argomenti: rimaniamo quindi in attesa di ricevere a brevissimo questa convocazione e porteremo in quella sede ulteriori contributi e proposte. Il voto unanime alle due mozioni dimostra finalmente che questo consiglio comunale può e deve lavorare di più per il bene della comunità che rappresenta".