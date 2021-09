'Vaccini, ragionare sull'obbligo per alcune categorie'

"E' chiaro che su specifiche categorie servirà l'obbligo vaccinale e sono più che disponibile a ragionarci, ma l'obiettivo deve essere quello di camminare coi cittadini". Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine del festival di giornalismo Link a Trieste, che l'ha visto protagonusta sul palco, intervistato da Giovanna Botteri.

"Riteniamo che l'obbligo possa creare delle distorsioni - ha sottolineato Fedriga - ovvero anche delle radicalizzazioni di posizioni. Non a caso tra i sanitari, dove c'è l'obbligo, purtroppo non abbiamo una partecipazione al 100%, quindi questa battaglia dobbiamo vincerla coinvolgendo i cittadini".

"Abbiamo fatto un documento condiviso coi governatori della Lega e il segretario Matteo Salvini - ha poi ricordato - dove abbiamo detto con chiarezza che è importantissimo partecipare alla campagna vaccinale e, quindi, lavoreremo anche per informare i cittadini".

"Ho voluto dissociarmi dalle piazze dei no vax e dei no Green Pass. Non si può scherzare sulla pandemia. Il vaccino è efficace. Sono convinto che questa battaglia si vince se cittadini e autorità lavorano insieme. Non dobbiamo nascondere i no vax, ma stanare le falsità e rassicurare i cittadini con le verità della scienza. Mi affido agli scienziati e a chi da decenni studia il settore dei virus", ha detto ancora Fedriga.

"Credo che, la prima cosa, sia non lasciar morire nessuno in mare e non lasciare nessuno nell’illegalità, perché vorrebbe dire lasciare le persone alla criminalità organizzata".

"Uno non guarda il colore politico di chi ti sta di fianco durante una pandemia. C’è da lavorare, bisogna lasciare da parte i preconcetti. La lotta tra fazioni dentro una pandemia è una follia".

"Iniziamo con la velocizzazione dei trasporti. Stiamo facendo anche i progetti sulla tratta Trieste-Venezia ma bisogna avere anche una responsabilità politica: non si può pensare che ogni treno si fermi a ogni fermata. Io penso che il Porto di Trieste debba commerciare con tutti. Non solo con alcuni. Per esempio l’India, Singapore, la Cina ma anche con gli Stati Uniti. Non dobbiamo diventare monopolio di nessuno", ha poi detto Fedriga.

"Avevamo chiesto parole di chiarezza al presidente Fedriga sul vaccino e greenpass e con molti sforzi ha concesso di essere 'disponibile a ragionare' sull'obbligo per alcune categorie, cioè su quel che già esiste o si farà comunque. Presidente Fedriga, può fare di più, senza esser costretto ad acrobazie verbali per far coincidere la posizione di Salvini con il buon senso e con il premier Draghi". Lo afferma il membro della commissione Paritetica Stato-Fvg, Salvatore Spitaleri, del Pd, commentando le parole del presidente Fedriga oggi a Trieste, sull'obbligo vaccinale.

"Comunque, anche se non è ancora un via libera totale, è importante fare passi avanti. Adesso via la questione vaccini dalla campana elettorale e tutti al lavoro per togliere il Fvg dal fondo della classifica sulle persone vaccinate. È preoccupante che tra personale sanitario e sociosanitario possano ripartire bolle di pandemia".