'Valorizzare la figura del Beato Marco d’Aviano'

"La Regione valorizzi adeguatamente la figura del Beato Marco d’Aviano con iniziative culturali a carattere internazionale, coinvolgendo anche la sede di rappresentanza di Bruxelles". La richiesta parte da Emanuele Zanon, consigliere di Regione Futura, e si rivolge al governatore Massimiliano Fedriga in prima persona.

Secondo Zanon è necessario che “il Friuli Venezia Giulia riscopra la vita e le opere del corregionale che nel 1683 salvò Vienna dall’invasione ottomana”. “Apprezzatissimo nel Nord e Est Europa e venerato dallo stesso Papa Woytila, il frate avianese non trova pari riscontro in Italia e purtroppo nemmeno nella sua terra natale – ha esordito in un’apposita mozione il già sindaco di Cavasso Nuovo -. Esiste pure un movimento che perora il pieno riconoscimento di questo uomo di pace come “copatrono dell’Unione europea” insieme a san Benedetto, santa Caterina da Siena e santa Brigida. Del resto è innegabile come nei suoi scritti si evochi già quell’Europa dei popoli che oggi diamo per scontata. Non è quindi un controsenso storico parlare del beato Marco come di un precursore della Ue”.

Di qui l’istanza perché sia la Regione stessa a farsi fautrice di attività, eventi e convegni in grado di richiamare l’attenzione internazionale sul tema. “Nel cuore della capitale belga, a pochi metri dagli uffici del Parlamento e della Commissione europea, il Friuli Venezia Giulia dispone di una sede che ben si presterebbe ad iniziative di questa portata – ha concluso nel proprio intervento l’esponente politico -. Bisogna coinvolgere nelle singole manifestazioni il comitato di canonizzazione e quanti si occupano a più livelli della promozione della figura storica, a partire dal Comune di origine del celebre cappuccino. Un impulso pubblico e ufficiale avrebbe anche effetti diretti per il territorio: si pensi solo alla nomea riscossa all’estero dalla cittadina di Aviano e al ritorno in termini turistici”.

La speranza di Emanuele Zanon è che il suo ordine del giorno non resti isolato all’interno della compagine di maggioranza e degli stessi gruppi di opposizione. L’intento è quello di creare un fronte trasversale che faccia di Marco d’Aviano un autentico simbolo del Friuli Venezia Giulia. La nomina di Fedriga e del presidente del consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, al Comitato delle Regioni di Bruxelles potrebbe in questo senso giocare un ruolo determinante.