'Variante indiana tra i migranti, fermare gli arrivi'

"Dieci migranti provenienti dal Bangladesh sono risultati positivi alla variante indiana del Coronavirus. Il Governo metta subito la parola fine ai continui ingressi illegali, anche dalla cosiddetta rotta balcanica". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), che aggiunge: "Sono fortemente preoccupato per la politica dei porti aperti e dei confini spalancati ostinatamente voluta dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Seppure i migranti positivi alla variante Delta siano sbarcati a Lampedusa e ora sono in isolamento su una nave, è vero anche che gli ingressi via terra che interessano il Friuli Venezia Giulia sono altrettanto pericolosi sotto il profilo della possibilità di diffusione del contagio".

"In questi frangenti - conclude Bernardis - la linea politica più adatta sarebbe quella dell'ex ministro Matteo Salvini e dell'attuale sottosegretario all'Interno, Luca Molteni, ovvero più controlli ed espulsioni, poiché l'immigrazione fuori controllo è un pericolo per i nostri concittadini, aumenta il disordine e l'insicurezza e alimenta la criminalità organizzata".

"La Lega, che continua a sventolare il binomio covid-migranti unicamente per alimentare una becera propaganda, ha ormai superato ogni limite di buongusto" replica il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti.

"Siamo di fronte alla solita polemica strumentale, fatta peraltro da un partito presente all’interno del Governo nazionale: quando come regione Fvg avevamo il record di ricoveri e morti in Italia, di chi era la colpa? Degli stranieri? E in Gran Bretagna, dove in questi giorni stanno aumentando i contagi per la variante indiana, la colpa di chi sarebbe? La Lega pensi piuttosto in Fvg a un piano per recuperare le prestazioni ospedaliere non evase a causa del Covid, e a ripartire con una sanità regionale più forte sul territorio, piuttosto che alla solita, logora propaganda".