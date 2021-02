'Velocizzare i pagamenti della Politica agricola comune'

"L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) appare indietro con i calcoli e, quindi, anche con i pagamenti della Politica agricola comune (Pac) accoppiati e quelli per i giovani agricoltori. È perciò possibile immaginare che serviranno ancora diversi mesi per terminare il lavoro, al punto che tutti i saldi potrebbero essere completati solo entro la primavera. Tutto certamente nei termini di legge, ma comunque in ritardo rispetto alle necessità degli imprenditori agricoli, acuite dalla pandemia".

Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale Alberto Budai (Lega), appellandosi al ministro all'Agricoltura, Stefano Patuanelli, affinché "si impegni a velocizzare e sburocratizzare i pagamenti Pac, tanto importanti per il settore in questo grave momento di crisi socio-economica".

"Il ministro ha l'occasione per dimostrare che questo Governo, che sosteniamo, può cambiare passo - aggiunge l'esponente del Carroccio - sburocratizzando queste pratiche in modo da dare risposte concrete e puntuali agli imprenditori. Più del 35% delle aziende del Friuli Venezia Giulia non ha ricevuto il contributo e la maggior parte di esse, dopo la comunicazione di pagamento, non sa più nulla da mesi".

"Ai tempi biblici dell'Ente e al farraginoso meccanismo di erogazione della Pac, quest'anno si aggiunge - conclude Budai - il taglio dei titoli Pac del 2-3% per alimentare la riserva nazionale".