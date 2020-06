'Vergognoso silenzio di Di Maio sulla rotta balcanica'

“All’incontro con il Ministro degli esteri della Slovenia, Luigi Di Maio ha esultato per la riapertura dei confini ma ha taciuto vergognosamente sulla rotta balcanica. Bisogna che il Ministro degli esteri si ricordi che non esistono solo gli sbarchi al sud", dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto.

"Il territorio del Friuli Venezia Giulia è continuamente penetrato da migranti che percorrono la rotta balcanica ed entrano in territorio italiano dalla Slovenia. I clandestini arrivano con una media di quaranta al giorno da Bosnia, Croazia, Slovenia per poi arrivare in Italia senza che nessuno li fermi. La Francia continua a respingere i clandestini a Ventimiglia invocando il regolamento di Dublino. Perché l’Italia non fa altrettanto con la Slovenia? La crisi ora è aggravata dall’emergenza sanitaria. Gli operatori di polizia lamentano mancanza di collaborazione con le forze dell’ordine slovene. Un chiarimento su questi argomenti era doverono tra le diplomazie dei due Paesi. Perché Di Maio ha taciuto su tutto questo?” conclude Dreosto, dopo l'incontro a Lubiana tra Di Maio e il Ministro degli esteri sloveno Anze Logar.