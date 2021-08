'Verso il rientro in Italia dell'ambasciatore Picco'

"Siamo sulla buona strada: ho avuto stamane un colloquio telefonico con consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Luigi Mattiolo in ordine al riconoscimento della Legge Bacchelli a Giandomenico Picco. Possiamo ben sperare per il rientro in Italia, e preferibilmente in Friuli Venezia Giulia, di Picco, a meno che da oltreoceano non emergano rilevanti fatti nuovi". Così il senatore azzurro Franco Dal Mas dopo la telefonata.

L’ambasciatore, dopo aver riconosciuto ed espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalle istituzioni a vario livello del Fvg, come anche attestato ieri dal presidente del Consiglio regionale Zanin, ha rappresentato al senatore Dal Mas il buono stato di avanzamento dell’istruttoria che per giungere a conclusione necessiterà dell’adozione di un DPCM da parte del presidente del Consiglio Draghi.