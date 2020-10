‘Verso un'Europa dei popoli e delle nazioni: miti, errori e contraddizioni di questa Ue’ è il tema di un doppio appuntamento in programma venerdì 16 ottobre a Spilimbergo. Si parte alle 17 in Corso Roma (in caso di pioggia l’evento si svolgerà a Palazzo Loggia in Piazza Duomo) con la presentazione del libro Likecrazia. Lo show della politica in tempo di pace e di Coronavirus, alla presenza dell’autore, Daniele Capezzone, che sarà intervistato dallo storico Renzo Francesconi e dall’opinionista Nino Orlandi.

Intervengono l’europarlamentare Marco Dreosto e il giornalista Marco Gombacci che, alle 20.30 al Teatro Miotto (ingresso libero con prenotazione obbligatoria a erasmo.eventi@gmail.com), daranno vita al dibattito sull’Europa al quale prenderanno parte Capezzone, Antonio Maria Rinaldi, professore, economista ed europarlamentare, e il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti.

Si raccomanda il rispetto delle norme anti Covid-19, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento nel luogo dell'evento.