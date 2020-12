'Verso una proroga del Superbonus'

“I due emendamenti alle Legge di Bilancio per la proroga del Superbonus 110 al 2023 sono la risposta concreta all’esigenza di stabilizzare e rendere duraturi sui territori i benefici di queste misure. Quale primo firmatario della proposta emendativa di maggioranza sul 110, esprimo soddisfazione per il grande lavoro che stiamo portando avanti e che segna un vero cambio di paradigma, economico e culturale per il Paese". Lo dichiara il deputato M5S Luca Sut, capogruppo della X Commissione Attività produttive di Montecitorio che, poi, sottolinea: “Abbiamo accolto l’appello unanime di costruttori, ambientalisti, tecnici, imprese dell’indotto e associazioni di consumatori, gettando le basi per un progetto rivoluzionario che punta a rendere accessibile a tutti l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico degli edifici, in un’ottica di sviluppo sostenibile che coniuga istanze ambientali a prospettive di ripresa, economica e occupazionale”.

"Proseguiamo nei lavori parlamentari della Manovra – aggiunge la deputata pentastellata eletta in Fvg, Sabrina De Carlo - consapevoli di star offrendo al Paese un’opportunità non solo auspicabile, ma in questo momento necessaria. Grazie al Superbonus - osserva - negli ultimi mesi in Italia sono nate 5 mila nuove imprese di settore e l’investimento, stimato dalle proiezioni del Cresme e del Centro studi Camera, raggiungerebbe gli 8 miliardi soltanto nei prossimi due anni”.