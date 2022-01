'Verso una soluzioni ai cattivi odori a Cordovado e Morsano'

“Il problema dei cattivi odori che tormentano i cittadini dei Comuni di Cordovado e di Morsano al Tagliamento è prossimo a una prima soluzione; ringrazio pertanto la Regione per essersi tempestivamente attivata e la sindaca di Cordovado Lucia Brunettin per non aver mai abbassato l’attenzione sul tema". Così è intervenuto il consigliere regionale Alessandro Basso (FdI) sulla questione molto sentita in zona delle emissioni odorifere che da anni appestano l’aria nei territori interessati.

"Già a maggio 2020", continua Alessandro Basso, "la Regione, l’Arpa Fvg e i Comuni di Morsano al Tagliamento e di Cordovado hanno attivato un tavolo tecnico per la valutazione delle molestie".

“Nel frattempo sono state avviate le necessarie analisi tecniche per verificare la fonte dell’inquinamento odoroso e, in seguito ai primi riscontri - secondo quanto affermato dall’assessore di Fratelli d’Italia, Fabio Scoccimarro, in risposta a un’interrogazione - sembrerebbe che sia solo in parte riferibile alle attività industriali della Salgaim e che per altra parte potrebbe derivare dalle attività di allevamento e dalla produzione di biogas”.

“Entro gennaio 2022, l’amministrazione regionale, insieme ad Arpa e ai Comuni interessati, assumerà le determinazioni ritenute più opportune per intervenire definitivamente sul problema. Nel frattempo, attendiamo la pronta approvazione del Piano regionale della qualità dell’aria che dovrebbe avvenire entro i primi mesi di quest’anno", conclude Basso.

"Dopo le continue rimostranze di cittadini ed enti locali, la Regione promette che l'insostenibile situazione ambientale nei territori di Morsano al Tagliamento e Cordovado, dove l’aria è irrespirabile a causa delle emissioni maleodoranti dallo stabilimento della Salgaim Ecologic spa, troverà presto una soluzione", afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) a margine dell'interrogazione discussa oggi in IV commissione, attraverso la quale chiedeva alla Giunta regionale tempi e azioni per risolvere la situazione delle emissioni della Salgaim Ecologic a Morsano al Tagliamento.

"Prendiamo atto degli impegni che l'assessore Scoccimarro ha assunto oggi in Aula a fronte della nostra ennesima interrogazione sulla situazione a Morsano e Cordovado, per la quale ha promesso dei passi avanti entro fine mese. Così come prendiamo atto anche dello stato di avanzamento dell'iter che dovrà portare a una legge sulle emissioni odorigene, annunciata tempo fa dallo stesso assessore, entro quest'anno dando finalmente una risposta in tema di qualità dell'aria. Finora, ogni occasione è stata buona per propagandare quanto il Fvg sia avanti rispetto ad altre regioni, sui temi ambientali. Purtroppo, come attestano i ritardi nell’approvazione di importanti provvedimenti, continuiamo a registrare una notevole differenza tra quanto viene narrato e quanto viene fatto. Sarà quindi nostra cura verificare che questo cambio di passo si concretizzi, in modo tale da coniugare la vivibilità con lo svolgimento delle attività economiche".